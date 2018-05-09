Elazığ’da Gençlik ve Eğitim Merkezi açıldı

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şube Başkanlığı tarafından, İzzetpaşa Mahallesi’nde Gençlik ve Eğitim Merkezi hazırlandı. Merkezin açılışı düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Cemiyetinin ülkenin önemli taşlarından birisi olduğunu ve kuruluşundan itibaren çok önemli hizmetler yaptığını aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Toplumun gelişmesinde, çok kaliteli insanların yetişip ülkeye hizmet etmesine dahilik yapmış çok önemli teşkilatlardan birisidir. Ülkemizin en önemli konusu insan kaynağıdır. Ülkemiz dünyada küresel güç olmayı hedefleyen dünya insanlığına hizmet ve merhamet götürmeyi hedeflemiştir. İnsanlık götürmeyi ve insanlığı öz değerleri ile buluşturmayı hedefleyen bir ülkedir. Dolayısıyla bizim bu noktada en çok ihtiyaç duyduğumuz kaynak bir maddi kaynak değil insan kaynağıdır. Bu insan kaynağının özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli yetişmesi milli ve manevi değerlerde teşhis edilmiş şekilde yetişmesi bizim en büyüm gayemizdir” dedi.

Cemiyetin kurulmasından bir hafta sonrada ilk kiraladıkları bir binayla İmam Hatip okulunun tohumunu toprağa bıraktıklarını anımsatan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, “ O günlerde başlatılan çalışma bugün büyüdü şimdi İlim Yayma Cemiyetimiz 81 ilimizde mevcut. Ayrıca büyük ilçelerimiz başta olmak üzere gerekli çalışmayı yapabilmeyi görev vadettiğimiz yerlerde bulduğumuz arkadaşlarımıza yetki vererek şube sayımızı 173’e ulaştırdık. Elimizdeki mevcut binaların tadilatını tamamladığımızda 210 yurda sahip olmuş olacağız"diye konuştu.

Ümmetin evlatlarını yarınlara hazırlamaya çalıştıklarını dile getiren Tülün;"Bu yarınlara hazırlama sırasında tek bir derdimiz ve beklentimiz var. Evlatlarımızı bu yoğun baskılardan kurtararak modasıyla, müziğiyle ve sporuyla hayatımızı şekillendiren değerlerimizi bizden çalanlara karşı mücadele vererek bizim değerlerimizle evlatlarımızı mücehhez kılarak tam donanımlı devletine saygılı milletine ve bayrağına sevdalı gençleri bu topraklarda hizmetine sunabilmektir. Bunda muvaffak olursak ilelebet bu bayrak bu topraklarda dalgalanmaya devam edecektir. Bu ezanlar bu minarelerden okunacak bu insanlar ve Müslümanlar bu topraklarda şerefle yaşamaya devam edeceklerdir”diyerek sözlerini tamamladı.

Açılışın ardından plaket verilmesiyle sona eren Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın yanı sıra, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül,Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya,TSO Başkanı Asilhan Arslan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün,AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Şahin Kara, STK başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.