Elazığ’da genişletilen İş Geliştirme Merkezi tanıtıldı

Elazığ’da 2006 yılında faaliyete geçen İŞGEM’in genişletme projesinin Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından tanıtımı yapıldı. İŞGEM’i tanıtan sinevizyon gösterisi ile başlayan program konuşmalarla devam etti.

Elazığ’da İŞGEM’in ilk olarak 33 işlik ile başlayıp başarılı olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Birinci İŞGEM kentte önemli bir katma değer oluşturdu ve bazı markaların çıkmasına vesile oldu. İŞGEM kentimizde önemli istihdam alanları oluşturdu ve de yeni girişimcilerin ilimize, ekonomiye girmelerini katkı vermesini sağladı. Var olan girişimcilerin yanında yeni girişimcilerin ortaya koyacakları yeni markalar ilimizin, ülkemizin katma değerine katkı vermesini arzulamaktayız” dedi.

Elazığ’ın her geçen gün biraz büyüyüp geliştiğini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “İŞGEM üretici ve imalatçı olma noktasında hedefini ortaya koymuş olan sanayicilerin bir kuluçka yeridir. Bir şehrin büyümesi ve gelişmesi o şehirdeki sanayi yatırımı, üretim ve imalatlarla doğru orantılıdır. İmalat ile üretim aynı zamanda şehrin girdisini artırır ve istihdam alanlarını oluşturur. İlimiz genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfusun önce şehrimiz ekonomisine katkısı olabilmesi için çalışabileceği alanların olması gerekir. Dolayısıyla sanayi yatırımları, üretim ve imalat genç neslimizin kendilerine çalışacak alan bulmaları anlamına gelir” diye kaydetti.

İŞGEM’in 2006 yılından beri hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Elazığ İŞGEM mütevazi bütçesi ve fiziki ortamına rağmen bugün küçümsenmeyecek bir başarı yakalamış ve ilimiz için marka değerler üretme başarısı göstermiştir. Elazığ İŞGEM’in büyütülmesi kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda AB hibe fonuna yapılan müracaatımız 2016 yılında kabul olmuştur. İl Özel İdaresi koordinasyonunda odamızın da hazırlık aşamasında katkı sağladığı proje kapsamında modern şekilde hazırlanan 35 yeni işlik ilimize kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise , “İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi gerçekleştirilen İŞGEM’in genişletilmesi kapsamında, 2016 yılından başlatılan projemiz 2017 yılının Eylül ayında 2. kampüsünün inşaat bileşenin tamamlanması ve tanıtımının ardından girişimcilerimizin başvurularına açılacaktır. 33 işteş ile faaliyet veren Elazığ İŞGEM’e 350, 400, 300 ve 150 metrekarelik 35 adet yeni işliğimiz, soğuk hava deposu, kuru depo ve ortak kullanım alanları ve idari binası ile yeni kampüs alanımız Türkiye’nin en büyük kapalı ve açık alanına sahip konumuna gelmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program soru -cevapla sona erdi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop ve davetliler katıldı.