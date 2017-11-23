Elazığ’da girişimcilik paneli düzenlendi

Türkiye Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD), ‘Bu Gençlikte İş Var’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında TÜSİAD ve Fırat Üniversitesi işbirliğinde girişimcilik paneli düzenledi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelde TÜSİAD üyeleri Fırat Üniversitesi’ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Fırat Üniversitesinin girişimcilik ve yenilikçilik endenksinde ilk 50 üniversite arasında yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Fırat Üniversitesi 46 bin öğrencisi ve 2 bin civarındaki akademisyeni ile ismini aldığı Fırat nehri gibi bölgesine akademik kaynak olan, pek çok üniversitenin kuruluşunun çekirdeğini oluşturan bir kurumdur. Göreve geldiğimiz andan itibaren akademik girişimcilik ve genç nitelikli girişimciliği destekledik. Üniversitemizde fakülteler ve yüksek okullar seviyesinde girişimcilik derslerini güncel bir şekilde uyguluyoruz. Girişimcilik ve Yenilikçilik Yüksek Lisans programımız Türkiye’deki ilklerdendir. Ayrıca öğretim üyelerimiz Elazığ’da iş kurmak amaçlı girişimcilik eğitimlerine de destek vermektedir” dedi.

Teknogirişim Sermaye Desteği programında 2015 yılında en çok başvuru yapan üniversite ve il olduklarını ifade eden Rektör Demirdağ, “Biz, nitelikli, katma değer odaklı ve inovatif girişimleri hedefleyerek lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizi motive edecek TUBİTAK destekli eğitim ve programlarına sahibiz. Türkiye’deki TUBİTAK destekli 22 Bireysel Genç Girişimci programından birini biz uyguluyoruz. Performans olarak elde edilen sonuçlar Ülke ortalamasının çok üstünde olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TUSİAD üyeleri, öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak soruları yanıtladı.

Panele,Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Özpolat, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve BGİV Çalışma Gurubu Başkanı Can Yücaoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.