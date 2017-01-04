Elazığ’da ‘Gönül Elçileri Projesi’ tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “Gönül Elçileri Projesi” Elazığ’da tanıtıldı.

Vali Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu koordinesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına her kesimden çok sayıda Elazığlı kadın katıldı. Toplantıda projenin amacının toplumda gönüllük kavramına yönelik farkındalığı geliştirmek, kadın, risk altındaki çocuklar, yaşlı, özürlü, gazi ve şehit yakınları gibi grupların yaşam kalitelerini gönüllü olarak yükseltmek olduğu belirtildi.

Devletin dezavantajlı kişileri ve özellikle çocukları himaye edip, şefkatle koruduğunu belirten Sevcan Zorluoğlu, “Bu kapsamda son yıllarda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ülkemiz genelinde engelliler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri, zor durumdaki kadınlar ve çocuklar gibi dezavantajlı çocuklara yönelik çok önemli sosyal yardımlarda bulunuyorlar” dedi.

Sosyal yardım konusunun sadece devletin ilgili kurumlarının çalışmalarıyla aşılabilecek bir mesele olmadığına dikkat çeken Zorluoğlu, “Aksine bu alan kamu kuruluşlarıyla beraber STK’lar ve sivil kişilerin de etkin şekilde inisiyatif alması gereken bir alandır. Gönül Elçileri Projesi, kamu ile sivil toplumu hayır maksadıyla bir araya getiren önemli bir projedir. Bu projede en önemli hedeflerimizden bir tanesi ilimizde devletin koruması altında bulunan çocuklara kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek ve güven sağlayacak sıcak aile ortamı sağlamaya çalışmaktır. Diğer bir değişle koruyucu aile sayısını artırmaktır. Çünkü kendi haline bırakılan ve terk edilen sevgiden, şefkatten, eğitimden yoksun büyüyen her çocuk, umutsuzluk ve karamsarlık içerisinde toplum için bir tehdit olacaktır. Çocuklardan sevgiyi esirgeyen bir toplum asla mutlu ve huzurlu bir toplum olamaz” diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılanlar proje ile ilgili karşılıklı istişare de bulundu.