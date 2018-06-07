Elazığ’da gurbetçiler oy kullanmaya başladı

Türkiye genelinde 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için bugün sınır kapılarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Elazığ Havalimanında da sandıklar kuruldu. Elazığ, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere bölge illerden gelen yurt dışında yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, görevliler tarafından bilgi aldıktan sonra oylarını kullandı. 24 Haziran’a kadar devam edecek oy kullanma işlemi nedeniyle görevliler 24 saat aralıksız sandık başında bulunacağı belirtildi.

Oy kullanmaya gelen gurbetçilerden İlyas Kahraman, “Her şey için hayırlı uğurlu olsun. inşallah ülkemize barış, huzur gelecek. Kardeşçe beraber yaşayacağız. Buna inanıyoruz. 30 seneden beri İsviçre de yaşıyorum. Bugün özellikle oy kullanmak için geldim. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Diğer oy kullanan vatandaşlarda, tüm partilere başarılar diledi.