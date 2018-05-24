Elazığ’da "Güven Huzur" uygulaması

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçelerde halkın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alış-veriş merkezleri ve çevrelerinde toplam 2 bin 700 şahsı kimlik sorgusundan geçirdi. Sorgularda aranma kaydı olan 1 şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı olan 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahıstan da 11 adet fişek esrar maddesi ele geçirildi.

İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise, 5 şine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1’ine ruhsatsız canlı müzik yapmaktan, 1’inede

ruhsatsız olarak nargile sunumu yapmaktan cezai işlem uygulandığı bildirildi.