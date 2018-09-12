İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da ‘Güven Huzur' uygulaması

Elazığ’da polis ve jandarma tarafından yapılan ’Güven Huzur’ uygulamasında 9 bin 316 şahıs sorgulandı, aranan 3 şahıs yakalanırken, 13 yoklama kaçağı ve kesici alet taşıyan 2 şahsa işlem yapıldı.

Elazığ'da polis ve jandarma tarafından yapılan 'Güven Huzur' uygulamasında 9 bin 316 şahıs sorgulandı, aranan 3 şahıs yakalanırken, 13 yoklama kaçağı ve kesici alet taşıyan 2 şahsa işlem yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yeni eğitim ve öğretim döneminde güvenli ortamın sağlanabilmesi ve öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerinde iki aşamalı olarak yapılan uygulamada toplama 9 bin 316 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken 13 yoklama kaçağı ve kesici alet taşımadan ise 2 kişiye işlem yapıldı. Şahısların üst aramalarında ise 108 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 223 umuma açık iş yeri ile 19 park ve bahçenin denetimi yapıldı. 4 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten gerekli yasal işlem uygulandı. Ayrıca 403 araç sorgusu yapılırken eksikleri olduğu tespit edilen 20 araca toplam 2 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.