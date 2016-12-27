Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 17:06

Elazığ’da hac başvuruları başlıyor

Elazığ’da hac başvuruları başlıyor

27 Aralık 2016 17:06

Elazığ’da kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar için hac başvuruları başlıyor.
Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, hac başvuruları ve kayıt yenileme hakkında bilgi verdi. 2017 yılı hac müracaatlarının 28 Aralık Çarşamba günü başlayacağını belirten Güngör, ilk defa hacca gidecek olan vatandaşların 6 Ocak 2017 tarihlerine kadar müftülüklere müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.
Müracaatlarda önce adayların belirli bankalara 20 lira ücret yatırmaları gerektiğini vurgulayan Güngör, “Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün anlaşmalı bankalara 20 lira ön kayıt ücretini yatırıp, elektronik ortamda veya müftülüklerimize gelerek buradan bir form alacaklar. Bu formu doldurduktan sonra kayıtlarını yaptıracaklar” dedi.
Elazığ’da 2008’den bu yana hacca gitmek için bekleyen 20 bin kişinin olduğunu ifade eden Güngör, “Bunlar da yine 9-31 Ocak arasında kayıt yenileme işlemi yapacaklar. Kayıt yenileme işlemini, elektronik ortamda ya da müftülüğe gelerek yapmaları gerekiyor. Otomatik olarak kayıt yenileme yapılmayacak. Kayıt yenileme de bir ücret alınmıyor. Kuralar 23 Şubat 2017 Perşembe günü belirlenecek yerde bilgisayar ortamında ve basın huzurunda çekilecek. 28 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında bu kura da ismi çıkanlar kayıtlarını yaptıracak” diye konuştu.
Daha önce hacca gidenlerin müracaatlarının kabul edilmeyeceğini aktaran Güngör, büyük bir yığılma olduğu için alınan kararla herkesin ömründe bir kere hacca gidebileceğini ifade etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç