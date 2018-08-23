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23 Ağustos 2018 12:19

Elazığ’da "Hayır Çarşısı" bayramda da yüzleri güldürdü

Elazığ Belediyesi "Hayır Çarşısı" bayramda gelen bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Elazığ’da

23 Ağustos 2018 12:19


Belediye tarafından kurulduğu günden itibaren toplumsal yaşamda kardeşlik köprüleri kurarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını her ay düzenli olarak karşılayan Hayır Çarşısı, kurban bayramında da yoğun mesai harcayarak, ihtiyaç sahiplerinin de bayramdan nasiplenmesine vesile oldu. Bayram süresince hayırseverlerin gönderdiği kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya da devam edileceği aktarıldı.


Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;"Elazığ Hayır Çarşısı, Kurban Bayramında siz değerli hemşehrilerimizin bağışlarıyla şehirde bayram coşkusunun daha güçlü yaşanmasına vesile oluyor. Bayram süresince Hayır Çarşısı’na vatandaşlarımızın kurban eti bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak bayram sevincinin yaşanmasını sağlıyor"ifadelerine yer verildi.




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