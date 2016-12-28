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28 Aralık 2016 17:37

Elazığ’da hayvanlara yem desteği

Elazığ’da hayvanlara yem desteği

28 Aralık 2016 17:37

Elazığ’a belediye tarafından, hayvanların aç kalmaması için belirli bölgelere yem bırakıldı.
Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkisin gösteren kar yağışı nedeniyle kentin bir çok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, 38 mahallede sokakta bulunan hayvanların ve kuşların rahat ulaşabileceği noktalara buğday ve mama bıraktı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Kış şartlarında kuşların ve sokak hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ve besin ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya yem takviyesi yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hava koşullarının hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere 38 mahallede hayvanların ulaşabilecekleri noktalara mama ve buğday bıraktı" denildi.



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