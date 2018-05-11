Elazığ’da “Hoş Geldin Ya Şehr-i Gufran” programı

Mezre Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde “Hoş Geldin Ya Şehr-i Gufran” programı yapıldı. Program, Ramazan-ı Şerif’in önemini konu alan video gösterimiyle başladı ardından ’Ben Anadoluyum’ adlı şiir dinletisi ve Türk Tasavvuf Musikisi konseriyle devam etti. Karagöz ve Hacivat’ın sahnelenmesinden sonra öğrencilerden oluşan grubun semazen gösterisi yer aldı.

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığını yardımlaşma, dayanışmanın artığını sevginin ve saygının, daha da güçlendiği Ramazan ayına girmek üzere olduklarını belirten Okul Müdürü Hayri Uğur, “İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu ayda nazil olmuş ve ayrıca oruç bu ayda eda edilecektir. Ramazan ayı fazilet bakımından nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir"dedi.

Okulların bir amacının da geleceğin teminatı olan çocukların inanç ve kültür değerlerini aktarmak olduğuna değinen Uğur," Milli kültürden başlayarak evrensel değerleri öğrenip kendi kimlik ve değerlerimizi yaşatmaktır. Geleceğe daha güvenle bakmak istiyorsak çocuklarımıza inanç, dil ve tarihimizi hakkıyla öğretmeli ve yaşayıp yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Çelik, STK temsilcileri, Yazar Hacı Gürhan, idareciler, veliler ve öğrenciler katıldı.