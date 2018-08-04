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04 Ağustos 2018 12:07

Elazığ’da ‘Huzur 23’ uygulaması

Elazığ’da eş zamanlı yapılan asayiş uygulamasında bin 551 şahıs sorgulanırken, kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu.

Elazığ’da ‘Huzur 23’ uygulaması

04 Ağustos 2018 12:07


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlanması amacıyla “Huzur 23" asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 110 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde toplam bin 551 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 2 şahsın kayıp olarak arandığı tespit edilirken, 1 şahsın da üzerinden kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 95 adet fişek ele geçirildi.


İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise, 3’üne kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.




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