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Elazığ'da ‘Huzur 23' uygulaması

Elazığ’da eş zamanlı yapılan asayiş uygulamasında 223 araç ve 542 şahıs sorgulanırken, 1 kilo 250 gram ve 4 fişek esrar ele geçirildi.

Elazığ'da eş zamanlı yapılan asayiş uygulamasında 223 araç ve 542 şahıs sorgulanırken, 1 kilo 250 gram ve 4 fişek esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlanması amacıyla “Huzur 23" asayiş uygulaması yaptı. 6 ayrı noktada yapılan uygulamada 223 araç ve toplam 542 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 1 araç içerisinde 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ile 3 şahıs üzerinden 4 fişek esrar maddesi ele geçirildi.


Uygulama kapsamında ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 şahsa cezai işlem uygulandığı, 2 aracın trafikten men edildiği ve çeşitli konulardan 4 araç sürücüsüne de toplam 4 bin 208 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi.

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