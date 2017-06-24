Elazığ’da,’ Huzur Arife Uygulaması’

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ile toplu taşıma araçları, otogarlar, tren garları, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda önleyici ve caydırıcı tedbirler alınması amacıyla ülke genelinde eşzamanlı olarak başlatılan ’Türkiye Huzur Arife Uygulaması’ Elazığ’da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. 14 ekipten oluşan 117 polisin katılımıyla il merkezinde havalimanı, otogar, mini terminal, Doğu Garajı ve tren garı ile birlikte 10 ilçede asayiş uygulaması yapıldı.

17:00-23:00 saatleri arasında yapılan uygulamada 646 şahıs ve 440 araç sorgulandığı çeşitli konulardan ise 3 araca 285 TL para cezası uygulandığı bildirildi.