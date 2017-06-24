Elazığ’da, ’Huzur Arife Uygulaması’

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ile toplu taşıma araçları, otogarlar, tren garları, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda önleyici ve caydırıcı tedbirler alınması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ’Türkiye Huzur Arife Uygulaması’nın 2’inci etabı Elazığ’da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. 258 polisin katılımıyla il merkezinde, havalimanı giriş-çıkışında, şehir girişleri ve ilçelerde toplam 22 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

13:00-19:00 saatleri arasında yapılan uygulamada bin 408 şahıs ile 798 araç sorgulandı. Sorgulama kapsamında çeşitli konulardan 29 araca 8 bin 594 TL para cezası uygulanırken yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 şahsında hakkında da gerekli işlemin yapıldığı bildirildi.