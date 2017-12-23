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23 Aralık 2017 12:04

Elazığ’da Huzur Uygulaması: 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da düzenlenen "Güven Huzur Uygulamasında, 4 bin 690 şahıs sorgulanırken aranan 3 kişi ise yakalandı.

Elazığ’da Huzur Uygulaması: 3 şüpheli yakalandı

23 Aralık 2017 12:04


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Elazığ’da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerinde yapılan uygulamada 18 noktada yol kontrolünde 740 araç, 205 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 4 bin 690 şahıs ise sorgulandı.


Uygulamada 1’ dolandırıcılık suçundan olmak üzere aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.


i14 araca çeşitli konulardan toplam 6 bin 710 TL ceza kesilirken, 5 araç trafikten men edildi.


Öteyandan denetimlerde, 3 iş yerine kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırmaktan, 6 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirtmekten idari işlem yapıldığı, kapalı alanda sigara içen 6 şahsa toplam 654 TL para cezası uygulandığı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.




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