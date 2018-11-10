Elazığ'da Huzur Uygulaması: 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 3 bin 375 şahıs sorgulanırken aranan 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 8" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde yapılan uygulamada 3 bin 376 şahıs ile 163 araç sorgulandı.

Sorgulamalarda yoklama kaçağı, hırsızlık ve askeri firar suçundan 3 şahıs yakalanırken, şüpheli bir şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ile 286 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 4'üne ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2'sine kimlik bildirimsiz olarak işçi çalıştırmaktan, 1'ine sigortasız şahıs çalıştırmaktan ve 2'sine de kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten işlem yapıldı.

Ayrıca trafik yönünden eksiklikleri bulunan 1 araca da cezai işlem uygulandığı bildirildi.