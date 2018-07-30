Elazığ’da ihracat değerlendirme toplantısı yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) işbirliğinde, kurumsal işbirliği kapsamında ‘Elazığ İhracat Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. Geniş bir katılımla yapılan toplantıda DAİB Elazığ Şubesinin açılacağı bildirildi.

İhracat kapasitesini büyütmeden kalkınma ve gelişmeden söz etmenin mümkün olmadığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Biz DAİB’in potansiyeli ve imkanlarını yakından biliyoruz. Ancak bugüne kadar bu kurumla ilimiz çok etkili bir iletişim sağlayarak müşterek projeler ve işbirliğini maalesef istenilen seviyede geliştirememiştir. Bu nedenle biz DAİB seçimleri öncesinde, yönetim kurulunda Elazığ’ın da temsil edilmesini talep etmiştik. Bugün DAİB yönetim kurulunda İlimiz işadamlarından Mümtaz Seyran’ın yer almasını önemli bir adım olmuştur. DAİB Elazığ Şubesinin bir an evvel hayata geçmesini önemsiyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi ve Parlamento seçimleri de tamamlanmıştır. Bugün artık ekonomiye, ihracata, üretime ve istihdama odaklanma vaktidir. Biz hep ihracat olmadan büyümenin ve kalkınmanın mümkün olmayacağını ifade ediyoruz. Bu doğrultuda inşallah DAİB ile birlikte bu yeni dönemde bölge illerimizin ihracatının artırılması noktasında çok önemli bir mesafe alınacağına inanıyorum” dedi.

DAİB’in bölgedeki 17 ilde toplam 7 bin 500 üye ile hizmet verdiğini vurgulayan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “DAİB 1 milyar 800 milyon dolar ihracat kapasitesine sahiptir. Bu yıl yapılan seçimlerimizle yönetim kurulumuz yeniden belirlenmiş olup, ilk hedefimiz bu yıl ihracatımızı 2 milyar 200 milyon dolar seviyesine çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşma noktasında tüm bölge illerimizi ziyaret ederek, ihracatçılarımızla bir araya geliyor, onların sorun ve bizlerden beklentilerini ilk ağızdan dinliyoruz. Bugün de bu amaçla Elazığ’dayız. Birliğimizin en fazla üyesine sahip illerin başında Elazığ geliyor. Bu şehrin potansiyelini ve avantajlarını iyi biliyoruz. Asilhan Başkanımızla birlikte inşallah çok iyi bir sinerji yakalamış durumdayız. Bu sinerji ile başta Elazığ olmak üzere tüm bölge illerimiz için çok önemli bir süreç başlatmış bulunmaktayız. Ben yıl sonu hedefimize sizlerin çok büyük katkıları ile ulaşacağımıza yürekten inanmaktayım. DAİB olarak en kısa sürede Elazığ TSO bünyesinde hizmet noktamızı oluşturacağız. Birliğimizin tüm imkan ve desteklerinin Elazığ iş dünyasına aktarılması noktasında seferber olacağız” diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın konuşmalarının ardından Başkan Arslan’ın moderatörlüğünde ihtarcı firma temsilcileri ile istişarede bulunuldu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Elazığ TSO ve DAİB yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri, STK ve kamu kurumu temsilcileri ile çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.