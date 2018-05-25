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25 Mayıs 2018 12:12

Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine 600 gıda kolisi gönderildi

Elazığ’da Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine 600 gıda kolisi gönderildi

25 Mayıs 2018 12:12


Elazığ’da Ramazan ayı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu tarafından yetim, muhacir ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı. Ramazan için hazırlanan 600 koli ailelerin evlerin teslim edildi.


Ramazan ayı kapsamında yetim, muhacir ve ihtiyaç sahiplerine 600 koli gıda yardımında bulunduklarını belirten Cemiyetin Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdultalip Demirtaş, “ Sloganımız ‘Mutlu olmak istiyorsan mutlu et’tir. Yetim komisyonunun amacı mazluma umut, muhacire ensar, yetime rahmet olmaktır. Bizler biliyoruz ki ramazan Peygamber efendimizin de ifade ettiği gibi rahmet, mafiret ve kurtuluş ayıdır. Bizler muhacir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıktıkça, bayramımız bayram olacaktır. Cemiyetimiz gıda ile insanların bedenlerine, ilim ile de ruhlarına hitap etmektedir” dedi.




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