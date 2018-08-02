Elazığ’da iki ayrı ev yangını

İlk yangın, Ağın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,bilinmeyen nedenden dolayı iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

İkinci yangın ise, merkeze bağlı İçme köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.