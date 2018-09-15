Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, biri takla attı :4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri takla attı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dolakay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 116 plakalı otomobil ile 23 AG 751 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 23 BZ 116 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kazıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.