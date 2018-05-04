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04 Mayıs 2018 17:54

Elazığ’da iklim değişikliği ve adaptasyon çalıştayı

Elazığ’da “İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma” çalıştayı düzenlendi.

Elazığ’da iklim değişikliği ve adaptasyon çalıştayı

04 Mayıs 2018 17:54


Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Fırat Üniversitesi tarafından “İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma"çalıştayı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Konferans Salonunda gerçekleşen çalıştayda iklim değişikliği, adaptasyon ve kapasite oluşturma konuları ele alındı.


Çalıştayın farklı bir özelliğinin olduğunu belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, “En önemli özelliği ise burada bulunan farklı kurum ve kuruluşları bir araya getirme özelliğidir. Eğer gücümüzü birleştirmezsek, birlikte çalışmazsak, yaptığımız çalışmalarda herkes sorumluluğu nispetinde işe dahil olmazsa, bizim yapacağımız çalışmaların bir sonucu olmaz. Hedefimiz bu çalıştayla birlikte sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak rol alacağı bir pazarlama kooperatifini oluşturmaktır” dedi.


Konuşmanın ardından çalıştay gruplara ayrılarak sorun ve öneriler üzerinde çalışma yaptı.


Çalıştaya, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Peker, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, Fırat Üniversitesi öğretim görevlileri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.




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