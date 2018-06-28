Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Ekiplerin tüm mahallelerde sabahın erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmaları, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Belediye, modern ilaçlama araç ve ekipmanlarıyla, doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçları kullanıyor.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Belediye olarak halk sağlığını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde şehrin merkezinde larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın rahat bir şekilde yaşam sürdürebilmesi için ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyorlar” ifadelerine ye verildi.