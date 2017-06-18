Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 18:04

Elazığ’da ilaçlama çalışması

Elazığ Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve mikroplara karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Elazığ’da ilaçlama çalışması

18 Haziran 2017 18:04


Elazığ Belediyesi, havaların ısınması ve insanların dış mekanları daha fazla kullanmaya başlamasıyla birlikte, insan sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele etmek üzere şehir genelinde ilaçlama çalışması başlattığını bildirdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çevre sağlığı açısından yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlarla birlikte sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan çöp konteynerleri, kanalizasyon, mazgal ve rögar kapakları gibi belirlenen yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.


Açıklamanın devamında,"Ekiplerimiz park, bahçe gibi açık ve yeşil alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları da yaptı.Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı için ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülecek. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda da ilaçlama çalışmalarımız gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilecek"denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:40
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:31
  • Akşam :19:58
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!