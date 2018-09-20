Elazığ'da ilköğretim haftası kutlandı

Elazığ'da eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ilköğretim haftası kutlama programı düzenlendi.

Elazığ'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı ve ilköğretim haftası kutlamaları kapsamında Şehit Musa Yılmaz İlkokulu'nda tören düzenlendi.Program kapsamında halk oyunları ile başlayan törende 4.sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi. Programda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Doğukent mahallesi'nde açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Tören Mehter takımının gösterisi ile sona erdi.

Eğitim bir ülkenin en hayati sistem, muasır medeniyet yolunu inşa eden, toplumun harcını karan en önemli unsur olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,“Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim-öğretim dönemine daha başlamış olmanın sevincini ve hazzını yaşıyoruz. Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanı ile çarpan öğrencilere, arkadaşlarına ,velilerine ve bu onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun. İlimizde bu yıl 463 okulda 112 bin öğrenci 8810 öğretmen ile yeni eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlıyoruz. Pazartesi itibariyle ders başı yapan öğrencilerimiz okullarında ders kitaplarını sınıflarında hazır buldular. Eğitim bir ülkenin en hayati sistemidir. Bu sebeple ülkemizin gelişmesi için kültür mirasını koruyup, yükselten istikbale taşıması ve taşınması eğitimin başarısıyla doğru orantılıdır“ dedi.

Okula gelmek ondan yararlanmak insan hayatında çok önemli bir aşama olduğunu dile getiren Okul Müdürü Mustafa Demirbağ ise kalkınmanın temelinin ilköğretim olduğunu aktardı.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Temiz, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.