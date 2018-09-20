Elazığ'da inşaat, mobilya ve dekorasyon fuarı

Elazığ'da İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın 2'incisi düzenlendi.

Elazığ Valiliği, Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarının 2'incisi açıldı. 4 gün açık kalacak olan fuarda Elazığ ve bölge genelinden 110 firma stant açtı.

Bu tür fuarlara İstanbul, İzmir , Bursa gibi ticaret ve sanayi illerinde sık rastlandığını belirten Vali Vekili Mustafa Gül, Elazığ ölçekli bir ilde bu fuarı ikinci defa düzenlemenin kolay olmadığını söyledi.

Fuarın ikincisini düzenlediklerini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise , “Geçen yıl birincisini açmıştık. Hem ilimizden hem de bölgemizden çok yakın bir ilgi görmüştü. Bu yılda ikincisini yaparak bölgenin tüm, inşaat, mobilya ve dekorasyon sektörünü bir araya getirdik. İlgi ve yoğunluk çok fazla. Hem firmaların hem de sektörlerin yakın ilgisi var. İlimizin adım adım bir fuar merkezi olma yolunda ilerliyor. Milli hasılayı, ihracatı, üretimi ve imalatı artırarak şehrimizi bölgenin merkezi olma yolunda ilerletiyoruz. Bu fuarlarda bu noktada bize çok büyük yardımcı ve destek olacak” diye konuştu.

Açılışa, Vali Vekili Mustafa Gül, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasiler, STK temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürler ve çok sayıda vatandaş katıldı.