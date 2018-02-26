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26 Şubat 2018 14:45

Elazığ’da insan tacirleri adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 6 ilde insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da insan tacirleri adliyeye sevk edildi

26 Şubat 2018 14:45


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerini ardından serbest bırakılırken, 5’i ise adliyeye sevk edildi.




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