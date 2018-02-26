Elazığ’da insan tacirleri adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerini ardından serbest bırakılırken, 5’i ise adliyeye sevk edildi.