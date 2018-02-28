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28 Şubat 2018 19:01

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

28 Şubat 2018 19:01

Dr. Yaşar Doğan ikna ederek intihardan vazgeçirdi.


Olay, merkez Üniversite Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 7. katına çıkan A.Ç, intihar edeceğini söyleyip bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de balkonun altına çadır açtı. Olay yerine gelen Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, yanına çıktığı şahsı intihar etmekten vazgeçirdi.


Olay yerine gelen A.Ç’nin halası M.K., "Bana mesaj atmıştı intihar girişiminde bulunacağım diye, ben ciddiye almadım. Sonra bir telefon geldi yeğenin intihar ediyor diye, çıktım geldim. Annesi yok, babası yok, 10 yıldır ben sahip çıkıyordum. Sosyal Hizmetler Kurumunda kalıyordu. 16 yaşında bir erkek kardeşi de bende. Çok sorunlar yaşadı, çok büyük dertler yaşadı” diye konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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