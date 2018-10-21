Elazığ'da iş kazası: 1 ölü

Elazığ'da iş makinesinin devrilmesi sonucu operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Güney Çevre yolu yakınlarında bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Rashit Khalaf (35) idaresindeki iş makinesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. İş makinesinin içinde sıkışan operatörü kurtarmak için diğer işçiler durumu sağlık, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.