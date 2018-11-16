Elazığ'da " İş ve İstihdam Fuarı"

Elazığ'da "1. İş ve İstihdam Fuarı” düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İş-Kur ile Gelecek Fuarcılık tarafından işverenlerin kalifiye eleman teminine yardımcı olmak, gençlerin iş hayatında yer almalarını sağlamak ve girişimcilik ruhunu arttırmak amacıyla “Elazığ 1. İş ve İstihdam Fuarı” düzenlendi. Fuarın açılışında bilgi veren ve bu yıl içerisinde birçok fuar organizasyonuna ev sahipliği yaptıkların belirten Gelecek Fuarcılık Genel Direktörü Güngör Bahçacı,kısa bir süre sonra da Kitap Fuarı'nın ziyaretçileri ağırlayacağını kaydetti.

Yıl içerisinde düzenlenen dört fuarın başarılı bir şekilde tamamlandığını, beşinci organizasyon olan Elazığ İş ve İstihdam Fuarı'nın da amacına uygun bir şekilde düzenlendiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan;" Zor ekonomik koşullara rağmen ilimizde düzenlenen fuarlarla ekonomimize katkı sağlıyoruz. Şehrimizde üretimin daha çok artacağına olan inancımız tamdır. Düzenlenen fuar, istihdam için gerekli bir organizasyondur. Cumhurbaşkanımızın başlattığı işsizlikle mücadele seferberliğine bizler de Elazığ olarak katkımızı sunacağız. Bugün Elazığ her alanda gelişen ve değişen yapısıyla fark oluşturan bir il konumundadır”dedi.

İstihdama yönelik düzenlenen bu tür fuarları önemsediklerini belirten Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya ise,fuara destek sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da," Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz üç fuar organizasyonun ardından bu yılda 6 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde bizler şehirde bir bütünlük sergileyerek ekonomimize darbe vurmak isteyenlerin karşısında duruyoruz. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız bu konuda ellerinden geleni yapmaktadır. Bu tür fuarların ekonomimize olan katma değeri hiç şüphesiz ki yüksektir. Bizler birliktelik ruhunu sürdürdüğümüz anda şehrin katma değeri artacaktır. 2014 yılında göreve başladığımız anda normal bir belediye başkanlığı yapmayacağımızı söylemiştik. EBEGEM'de düzenlediğimiz kurslarla birçok kardeşimizin istihdamına katkı sağladık. Kurslarımız belirli periyotlarla devam ediyor. Burada temel gayemiz olan ara eleman yetiştirme anlamında kurumlarımızla ortak çalışmalara imza atıyoruz. EBEGEM'de açılan kurslarda sertifika alarak işyeri açanların sayısı 51 oldu. İş-Kur İl Müdürlüğü ile bundan sonra da ortak projelere imza atacağız"diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapılarak, stantlar gezildi.

Açılış törenine Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, İş Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, STK başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.