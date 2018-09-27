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Elazığ'da itfaiyeciler araç ve teçhizatları tanıttı

Elazığ’da itfaiye haftası nedeniyle açılan sergide, itfaiyecilerin kullandığı araç ve teçhizatlar tanıtıldı.

Elazığ'da itfaiye haftası nedeniyle açılan sergide, itfaiyecilerin kullandığı araç ve teçhizatlar tanıtıldı.


Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle yangın ve olaylara müdahale ederken kullanılan araç ve teçhizatları, öğretmenevi önünde sergi açarak tanıttı. Değişen ve gelişen teknolojiye uygun teçhizatın tanıtıldığı sergide, vatandaşların olası bir yangın anında yapması gereken doğru müdahale yöntemleri de uzman itfaiye erleri tarafından vatandaşlara uygulamalı olarak aktarıldı. Bilinçlendirilme adına açılan sergiyi Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da ziyaret etti.


İtfaiye personelinin her açıdan tam donanımlı yetişmesi gerektiğini belirten Başkan Yanılmaz, göreve geldikleri günden itibaren itfaiye birimi için gerekli tüm teknik donanımı dünya standartlarına uygun hale getirdiklerini kaydetti.


İtfaiye Müdürlüğü'ndeki bütün araç gereçlerin 2014 yılından sonra değiştirilerek yerine daha modern ve kalitelilerinin temin edildiğini anımsatan Başkan Yanılmaz, bilinçli bir itfaiye ekiplerinin olduğunu ve olay yerine çok kısa sürede ulaşıp en doğru müdahaleleri yaptıklarını aktardı.

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