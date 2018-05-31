Elazığ’da Jandarmanın 179. Kuruluş Yıl Dönümü

Elazığ Hipodromunda Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerininde katılımıyla iftar programı ve Jandarma Özel Koşusu yapıldı. Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoglu, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, şehit aileleri, kurum ve kuruluş müdürleri ile davetliler katıldı.
İftar sonrasında 34 bin 500 TL ödüllü ’Jandarma Özel Koşusu’ gerçekleştirildi. Yarışı, 2 numaralı jokey Menderes Avşar kazanırken, ödülünü Vali Kaldırım’dan aldı.