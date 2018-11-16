Elazığ'da kaçak 19 avcı hakkında işlem yapıldı

Elazığ'da usulsüz olarak avlanan 19 kişi hakkında işlem yapılırken, 1 adet tavşan, 5 adet kınalı keklik ile avda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak yapılan tavşan ve keklik avcılığı ile ilgili çalışma yaptı. Av kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmada usulsüz avcılık yapan 19 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçak avcılardan 1 adet tavşan, 5 adet kınalı keklik ile tuzak, kafes, ses cihazı, takozsuz otamotik av tüfeği ele geçirildi.

Usulsüz avlanma ile ilgili ekiplerin çalışmasının süreceği bildirildi.