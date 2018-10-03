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Elazığ'da kaçak 43 göçmen yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada iki farklı araçta 38’i Afganistan uyruklu 43 göçmen yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada iki farklı araçta 38'i Afganistan uyruklu 43 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Diyarbakır yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekiplerin uygulamasında Maden ve Sivrice arasında iki farklı araç durduruldu. Araçlardan 38 Afganistan ve 5'i Pakistan uyruklu toplam 43 kaçak göçmek yakalandı.


Araç sürücüleri hakkında yasal işlem yapılırken, yabancı uyruklu 43 göçmen, yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresine teslim edildi.

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