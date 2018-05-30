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30 Mayıs 2018 18:20

Elazığ’da kaçak avlanan 300 kilo balık ele geçirildi

Elazığ’da yapılan uygulamada kaçak olarak avlandığı belirlenen 300 kilogram balık ele geçirildi.

Elazığ’da kaçak avlanan 300 kilo balık ele geçirildi

30 Mayıs 2018 18:20


Edinilen bilgiye göre, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su ürünleri Denetim ekipleri ile güvenlik güçleri, kaçak balık avlanması ile ilgili Diyarbakır yolunda çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Maden ilçesi kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisine kaçak olarak avlandığı tespit edilen 300 kilogram sazan ele geçirildi. Kaçak avlanan 2 şahsa ise 1380 sayılı yasa gereği yasal işlem yapıldığı bildirildi.


İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün,Su ürünleri denetim ve kontrol ekiplerinin güvenlik güçleri ile koordineli olarak gelen ihbarları yirmi dört saat esasına göre değerlendirdiğini söyledi.




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