Elazığ'da kaçak kazı ile ilgili 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri 6 şüpheliyi define arama dedektörleriyle suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Hankendi köyü sınırlarında 6 şüpheli 2 adet define arama dedektörü ile birlikte suç üstü yakalandı.

Kaçak kazı yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.