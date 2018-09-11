Elazığ'da kaçak kazı ile ilgili 6 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri 6 şüpheliyi define arama dedektörleriyle suç üstü yakaladı.
Elazığ'da jandarma ekipleri 6 şüpheliyi define arama dedektörleriyle suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Hankendi köyü sınırlarında 6 şüpheli 2 adet define arama dedektörü ile birlikte suç üstü yakalandı.
Kaçak kazı yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.