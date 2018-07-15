Elazığ’da kadın basketbol takımının başına Hakan Acer getirildi

Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, geçtiğimiz sezon Mersin Basketbol ile Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan antrenör Hakan Acer ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Elazığ’a play-off heyecanı yaşatan Elazığ İl Özel İdare’de Derya Özyer ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Hakan Acer’e emanet etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra takımıyla Avrupa deneyimi de yaşayan tecrübeli çalıştırıcı kısa bir süre Edirnespor’da da görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Mersin Basketbol ekibinin başına getirilen Acer, takımıyla play-off maçları sonunda Bilyoner.com Basketbol Ligi’ne yükselme sevinci yaşadı. Sezon tamamlandıktan sonra, başarılı çalıştırıcı Elazığ ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.