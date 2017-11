Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2018-2021 yıllarını kapsayan ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’ başladı. 3 gün sürecek olan çalıştayda alınan karar ve ortaya çıkan sonuçların, daha sonra il koordinasyon toplantısında onaya sunulacağı aktarıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının büyük bir nitelik ve hız kazandığını vurgulayan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 67 ilde Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü kurduğunu ve 2018 yılının sonuna kadar da bu sayının 81’e çıkarmayı hedeflendiğini söyledi.

Elazığ’da 2015 yılının Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’ne 2016 yılında bin 60, 2017 yılında ise bin 29 müracaatçıya önleme ve izleme hizmeti sunulduğunu aktaran Kaçmaz, “Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüklerinin kurulması ile birlikte kurumlar arası eş güdümün sağlanması ve sunulan hizmetlerin etkinliğinin arttırılabilmesi için Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı yayınlanmıştır. Bu çerçevede illerin eylem planı hazırlaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bizler bugün burada toplanarak bu çalıştay ile birlikte 2018-2021 yılı eylem planı çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte sorumlu kurum ve kuruluşların konuya gerekli hassasiyet ve önemi göstermeleri, hazırlanacak olan il eylem planındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.

Bakanlık ve il müdürlüğü olarak kadına yönelik her tür şiddetin karşısında durduklarını dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise," İl müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan kadın hizmetleri şubemiz, can güvenliği tehlikede olan, kalacak yeri olmayan kadınlara, çocuklarıyla birlikte kadın konukevlerinde barınma hizmeti vermektedir. Bunun yanında, ihtiyaç duyulması halinde rehabilitasyon ve her türlü psiko-sosyal destek hizmetleri mevcuttur. Ayrıca, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 6284 sayılı yasa kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülmektedir. Alo 183 Sosyal Destek hattımızdan bizleri arayarak tüm talep, istek veya şikayetlerinizi iletmeniz halinde, müdürlüğümüz adına üstümüze düşen gerekli tüm çalışmaları gayret ve titizlikle sürdüreceğimizden hiç kuşkunuz olmasın’’ diye konuştu.

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Kaçmaz , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenç’in yanı sıra Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Orhan Yavuz, ilgili kurum müdürleri ve çalıştay teknik kurul üyeleri katıldı.