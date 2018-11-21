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Elazığ'da kadınlar ve engelliler fidan dikti

Elazığ’da kadın ve engellilerin katılımıyla dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Elazığ'da kadın ve engellilerin katılımıyla dikme etkinliği gerçekleştirdi.


Elazığ'da‘25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kadınlar ve engelliler meyve fidanı dikti.


Kadim bir kültürün temsilcileri olduklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, “Müslüman Türk milleti olarak zaten kadın bizim başımızın tacıdır. Fakat özellikle ülkemizin genelinde kadına karşı şiddet sıkıntılı bir durumda. Burada hem buna dikkat çekmek hem de duyarlılık oluşturmak adına bir hafta sürecek bir etkinlik programı düzenledik. Tüm toplum katmanlarının kadına saygılı olmasına dikkat etmesi lazım. Bugünün insanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.


Kadına yönelik şiddete karşı olduklarını aktaran Kadın Konukevi Müdürü Halime Çelik Aydın ise, bu konuda sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

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