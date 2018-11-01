Elazığ'da kadınlardan kan bağışına destek

Elazığ'da Kızılay Haftası kapsamında, kadınlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı'nın 150. Yılı ve Kızılay Haftası nedeniyle öğretmen evi önünde bulunan araçta kan bağışı alınmaya başlandı. AK Parti Elazığ Kadın Kolları üyeleri de kan bağışı yaptı. Kan bağışına AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, ve çok sayıda kadın katılarak kan verdi.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten ve böyle bir etkinlik yaptıklarının belirten Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur,Kızılayın dayanışma, eşitlik, tarafsızlık ve barışın simgesi olduğunu kaydetti.