Elazığ’da Kapalı ve Bakırcılar çarşısında bayram bereketi

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın arefesinde tarihi kapalı ve bakırcılar çarşında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayrama hazırlanan vatandaşlar, kapalı çarşıda bayram şekeri, orcik, pestil gibi ürünleri alırken, Bakırcılar Çarşısında da bıçaklarını biletiyor. Her iki çarşıda da büyük yoğunluk yaşanırken esnaf, artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Bayramdan dolay Kapalı Çarşı’nın kalabalık olduğunu belirten esnaf Ali Gedikoğlu, "Bayağı bir kalabalık var. Müşteriler, orcik, peynir, kolonya, ceviz ve baklava için bayağı bir malzeme alıyorlar. Millet ilgi gösteriyor. Biz de bu ilgi ve alakadan bayağı bir memnunuz. Bu her zaman gelen bir şey değil. Yıl da 2 defa oluyor. Müşteri de biz de memnunuz" dedi.

Bayram vesilesiyle akrabasının dükkanına alışverişe geldiklerini dile getiren Özcan Gedikoğlu, "Elazığ’ın en işlek ve malzeme alınabilecek malzemeler burada. Biz de sürekli Kapalı Çarşı’yı tercih ediyoruz. Sadece biz değil, büyüklerimiz de bizi buraya gönderiyor. Ondan dolayı istediğimiz her şeyi rahatlıkla alabiliyoruz. Esnafın tutumu ve müşteriye karşı ilgisi gayet güzel. Şuan da Kapalı Çarşı esnafı gibi bir esnaf buralarda bulmak çok zordur. Hem müşteriye karşı tutumu hem de ilgisinden dolayı gayet memnunuz. Bayram hazırlıkları için ceviz, irmik, orcik ve misafire ikram etmek için çerez alıyoruz" diye konuştu.

İşlerin yoğun olduğunu aktaran Bakırcılar Çarşısı esnafı Turan Kehya, "Vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son güne bırakıyor. Her gelen köye gidiyorum diyor ve yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden bayağı bir acele ediyoruz. Daha erken getirseler daha iyi bir netice alacaklar. Bayram hazırlığı 1 aydır devam ediyor ama yoğunluk son 3 gündür var. Bugün saat 23.00’a kadar buradayız" şeklinde konuştu.

Bayrama hazırlık için 4 bıçak bilettiğini ifade eden Abdullah Koçak ise "Bıçakları biletmemizdeki amaç, hayvanı keserken daha bir rahat kesim yapmak. Dinimize uygun olarak hayvana acı çektirmemek ve güzel bir şekilde yapmak. Allah cümle İslam aleminin kurban bayramını mübarek eylesin. Vatanımıza, milletimize, askerimize zeval vermesin. Çarşı çok kalabalık ve çok yoğun bir gün yaşıyoruz" diye kaydetti.