Elazığ’da bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek olan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" başladı. Etkinliğin açılış programı İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hızla ilgili kısa film gösterildi. Programda protokol üyeleri tarafından trafikte yılın başarılı personellerine plaket ve başarı belgesi verildi.

Trafik kazalarının tüm dünyada ve Türkiye’de önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen, “Elazığ olarak bizde trafik sorunlarından önemli ölçüde etkileniyoruz. Taşıt, sürücü, yol kullanıcı gibi unsurlar trafik kazalarını etkilemektedir. Manevi ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Kimi zaman facia boyutlarına ulaşan kazalar, çok sayıda vatandaşımızın hayatını yitirmesine, yaralanmasına ve engelli kalmasına neden olmaktadır. Dünyada yılda 1 milyon 300 bin insanımız trafik kazalarından hayatını kaybetmektedir. 50 milyona yakın insanımız ise yaralanmaktadır. Türkiye’de 4 bini olay yerinde 4 bini ise hastanelerde hayatını kaybetmektedir. Bu rakam kabul edilebilir bir rakam değildir” dedi.

Programa, Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül,AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra İl Jandarma ve Emniyet Müdürülüğü ile Belediye trafik ekipleri tarafından Ahmet Aytar Meydanı’nda trafik standı açıldı. Standa, vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi.