Elazığ'da kardeş cinayeti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir köyde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Mahmutlu köyündeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt ve üstlü oturan kardeşler Ahmet ve İlyas T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Ahmet, kardeşi İlyas T.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kardeş, ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kardeş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri cinayeti işleyen ağabeyi gözaltına aldı. Kardeşler arasında 2 bin TL'lik bir alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü.