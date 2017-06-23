Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:42

Elazığ’da kaybolan yaşlı adam bulundu

Elazığ’da 2 gün önce kaybolan alzheimer hastası 60 yaşındaki Mehmet Kaya Konukoğlu bulundu.

Elazığ’da kaybolan yaşlı adam bulundu

23 Haziran 2017 16:42


Merkez Rüstempaşa Mahallesi Mutlu Sokak’ta ailesiyle ikamet eden 60 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Kaya Konukoğlu 2 gün önce camiye bir cenazeye katılmak için gittikten sonra kaybolmuştu. Babasından hiçbir haber alamayan oğlu Ümit Konukoğlu, durumu polise bildirerek kendisi de sokak sokak aramaya başladı. İki gündür devam arama sırasında vatandaşların polise ihbarı üzerine Mehmet Kaya Konukoğlu evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Çatalçeşme Mahallesinde bulundu.


2 gün önce babası Mehmet Kaya Konukoğlu’nu kaybettiklerini belirten Ümit Konukoğlu, "Babam alzheimer hastası. Her yerde babamı arıyorduk. Sokaklarda ağaçlara falan fotoğraflarını yapıştırdım. Daha sonra vatandaşlardan biri polisi arayıp babamı gördüğünü söyledi. Babam Çatalçeşme tarafında bulunmuş. Bulunduğu yerde mezarlık varmış. Gecede orada uyumuş" dedi.


Eşi Mehmet Kaya Konukoğlu’nun alzheimer hastası olduğunu dile getiren Zeynep Konukoğlu ise, "Mahallemizdeki camide taziye vardı eşim oraya gitti. Ben oraya gitmemesi gerektiğin, kaybolabileceğini söyledim. Daha sonra eşimi kaybettik. Ben,oğlum ve kızım her yerde eşimi aradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    38°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!