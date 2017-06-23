Elazığ’da kaybolan yaşlı adam bulundu

Merkez Rüstempaşa Mahallesi Mutlu Sokak’ta ailesiyle ikamet eden 60 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Kaya Konukoğlu 2 gün önce camiye bir cenazeye katılmak için gittikten sonra kaybolmuştu. Babasından hiçbir haber alamayan oğlu Ümit Konukoğlu, durumu polise bildirerek kendisi de sokak sokak aramaya başladı. İki gündür devam arama sırasında vatandaşların polise ihbarı üzerine Mehmet Kaya Konukoğlu evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Çatalçeşme Mahallesinde bulundu.

2 gün önce babası Mehmet Kaya Konukoğlu’nu kaybettiklerini belirten Ümit Konukoğlu, "Babam alzheimer hastası. Her yerde babamı arıyorduk. Sokaklarda ağaçlara falan fotoğraflarını yapıştırdım. Daha sonra vatandaşlardan biri polisi arayıp babamı gördüğünü söyledi. Babam Çatalçeşme tarafında bulunmuş. Bulunduğu yerde mezarlık varmış. Gecede orada uyumuş" dedi.

Eşi Mehmet Kaya Konukoğlu’nun alzheimer hastası olduğunu dile getiren Zeynep Konukoğlu ise, "Mahallemizdeki camide taziye vardı eşim oraya gitti. Ben oraya gitmemesi gerektiğin, kaybolabileceğini söyledim. Daha sonra eşimi kaybettik. Ben,oğlum ve kızım her yerde eşimi aradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.