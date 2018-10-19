Elazığ'da KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi sempozyumu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinden “ Fırat-Dicle Havzası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Etkinlikleri 35. Sempozyumu” gerçekleştirildi.

FÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Fırat-Dicle Havzası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği tarafından ortaklaşa “ Fırat-Dicle Havzası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Etkinlikleri 35. Sempozyumu” yapıldı. FÜ'nün ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat-Dicle Havzası KBB BBC Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Şinasi Yalçın, Türk KBB BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, Diyarbakır ve Çevresi KBB BBC Dernek Başkanı Prof. Dr. İsmail Topçu, FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, dekan Yardımcıları, akademisyenler ve öğretim üyeleri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Şinasi Yalçın, bilimsel etkinliklerinin 35. sempozyumuna ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.

Türk KBB BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit ise, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin, kulak burun boğaz uzmanları ve kulak burun boğaz uzmanlık öğrencileri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak ve bu bilim dalının kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sempozyumda konuşma yapan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, düzenlenen sempozyumun akademi ve tıp camiasına önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Daha sonra panelistler bildirilerini sundu.