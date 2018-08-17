Elazığ’da kişi başına düşen yeşil alan yüzde 150 arttı

Elazığ’da 4 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan oranı gözle görülür şekilde arttı. Kentte yapımı tamamlanarak nefes aldıran Kültür Park, Fethi Sekin ve Cip Mesire Alanı başta olmak üzere bir çok park alanı hizmete girdi. 140 parkın şehre kazandırılmasıyla Elazığ’da kişi başına düşen yeşil alan oranı 4 yılda yüzde 3’ten 7,5’a çıktı. Yüzde 150 oranında artış sağlanan yeşil alan sayesinde Elazığ yaşanabilir şehirler arasında 49. sıradan 19. sıraya da yükseldi.

2014’te göreve başladıktan sonra özellikle yeşil alan üzerinde büyük çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Başta 180 bin metrekare büyüklüğünde Kültür Park’ı, hizmete sunduk. Akabinde 160 bin metrekare büyüklüğündeki Fethi Sekin Mesire Alanını açtık. Daha sonra 1 milyon 520 bin metrekare büyüklüğündeki Cip Mesire Alanını açtık ve hizmete sunduk. Bununla birlikte şehrin tüm mahallerine olmak üzere 140 mahalle parkı yaptık. Bunların her biri 5 ile 30 dönüm arasında değişiyor" dedi.

Hedef yaşanılabilinir şehirler arasında ilk 10’a girmek

Elazığ’da 2014 yılında kişi başında düşen yeşil alan oranının yüzde 3’ler civarındayken, 2018 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 7,5 üzerine çıktığına dikkat çeken Başkan Yanılmaz, "Daha yeşil, yaşanılabilen ve yaşam kalitesi iyi olan bir Elazığ için çalışmalarımız devam ediyor. 2023 planlarımız var. Bu yaptığımız çalışmalar Elazığ’ı yaşanabilir şehirler arasında 49. sıradan 19. sıraya yükseltti. İnşallah 2023’te yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 il arasında olmanın mücadelesini veriyoruz. Çalışmalarımız bu kapsamda sürüyor” diye konuştu.

Yeşil alanda çok iyi bir duruma geldiklerini dile getiren vatandaşlardan Süleyman Mustafa Mucazoğulları ise, “Eskiden yeşil alanlarımız yoktu. İnsanların piknik yapacak bir yerleri yoktu. Şuanda yeşil alanlarımız çoğaldı. İnsanlarımız mutlu bir şekilde gezebiliyorlar. Yeşil alanlar gayet güzel oldu. Bence bu durumdan herkes memnun” dedi.

Yeşil alanların fazlalaştığını aktaran vatandaşlardan Erhan Bilgiç de başta Kültür Park, Fethi Sekin ve Cip Mesire Alanı olmak üzere parkların güzel olduğunu ve aileleri ile sürekli geldiklerini aktardı.