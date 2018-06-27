Elazığ’da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis, İstanbul’dan Elazığ’a kokain getireceğini belirlediği şüpheli Hamza T’yi tespit etti. Elazığ’a gelen şüpheli takibe alındığı Diyarbakır yolu üzerinde uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 160 gram kokain ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan Hamza T, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.