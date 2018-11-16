Elazığ'da kömürlük yangını

Elazığ'da kalorifer kazanından çıkan yangında kömürlük kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Beşevler Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B'ye ait kömürlükte bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler kömürlüğü sardı. Köy sakinleri yangına kendileri müdahale etmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Yangında kömürlük ve kalorifer kazanı kullanılmaz hale geldi.