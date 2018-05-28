Elazığ’da KOSGEB KOBI Gelişim Destek Programı’nın tanıtım toplantısı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut,CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, partilerin milletvekili adayları, iş adamları ve davetliler katıldı. Programda Proje başına 1 milyon TL’ lik desteğin verildiği destek programından, mobilya, gıda, yapı kimyasalları, plastik ve metal sektöründe imalat yapan TSO üyelerinin faydalanacağı bildirildi.

Ekonomik olarak kritik günlerde olunduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Aynı zamanda buna erken seçinin eklenmesi ile sabah ekonomi ile kalkıyor akşam ekonomi ile yatıyoruz. Bizde Elazığ’da ekonominin ve iş dünyasının temsil edildiği en büyük STK olarak bir araya gelmek istedik. Ekonomimiz gündemde olan dövizin yükselişi olarak görülüyor. Ama biz biliyoruz ki, Türkiye ekonomisinin gerçeği, ülkemizin ekonomik büyüklüğü ve işlem hacmi ile hiç hakketmediği bir noktada. Bu surecin geçici olduğunun üzerine basmak istiyorum. Türkiye gerçeklerinde büyüyen üreten ve sürekli ihracatlarını artıran bir perspektifte, dövizin yükselmesi bizleri rahatsız ediyor. Bu süreç geçici ve sürdürülebilir değildir. Süreç geçtikten sonra ekonomi kendi rayında ve olması gereken yerini bulacaktır” dedi.

Desteğin önemine değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise, “Yaklaşık 1 milyon TL’lik bir destek. Bu desteğin 300 binini hibe, 700 bini ise sıfır faizdir. Geçen sene 36 firmamız bundan faydalanmıştı. Geçmişteki Türkiye’de bunları görmek mümkün değildi. Yüzde 400’lerde faiz alan ve iş kurmaya çalışan bir sistemden bugünlere geldik” diye konuştu.

Bu ülkede yaşanan her sorunun 81 milyon yurttaşının ortak sorunu olduğun aktaran CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, “ Onun için hepimiz ayrı siyasi düşüncelere sahip olabiliriz. Siyasi söylemlerimiz birbirimizden farklı da olsa, ulusal sorunlar karşısında bir arada olabilmeyi , birlikte düşünebilmeyi ve hareket edebilmeyi başarabilmeliyiz. Bugüne kadar herkesin kendi görev süreci içerisinde kamu bütçesinden kamu yatırımlarına yönelik hizmetleri olmuştur. Hükümetlerin yatırım yaparken 2 tercihi vardır. Bunlardan birinci kamu yatırımı ve ikincisi kamu hizmetidir. Türkiye’de bütün hükümetlerin yaptığı iştir. AK Parti Hükümeti döneminde duble yollar, şehir hastaneleri, oto yollar, havaalanları doğru yatırımlardır. Ama öncelik sıralaması ihtiyaçlara göre planlamanın kısa ve uzun vadeli planlamalarla ilgili yer ve zamanlaması ile ilgili sorun olabilir”diye konuştu.

Program, Elazığ TSO tarafından düzenlenen Girişimcilik Kursuna katılanlara sertifikaları verilmesi ile sona erdi.