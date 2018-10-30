Elazığ'da "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi kapsamında öğrenci ve ailelerine seminer verildi.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulubü tarafından "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi başlatıldı. Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından da desteklenen projenin ilk ayağında İsmet Paşa İlkokulunda bulunun kız çocukları ve ailelerine Psikolog Çağla Gül tarafından kuşak çatışması konulu seminer verildi.

Projenin amacından bahseden Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, “Amacımız çocuklarımızın daha bilinçli şekilde topluma kazandırılmasıdır. Anneleriyle yaşadıkları sıkıntıları, daha aza indirgemektir. Bu tür sıkıntıları ortadan kaldırmayı istiyoruz. Bu projeyi Medical Park Elazığ Hastanesi ile birlikte veriyoruz. Biz daha önce kulüp olarak kızlara yönelik bir çok proje yaptık. Bunun çok olumlu geri dönüşlerini aldık. Bu projede de inşallah olumlu bir geri dönüş alacağımızı düşünüyorum. Projenin devamı da gelecek. En güzel şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Proje kapsamında öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldiklerini dile getiren Psikolog Çağla Gül, “Anneleri ve kız çocukların arasındaki iletişim problemlerine değindik. Onlara kuşak çatışması noktasında yardım sağlamak istedik. Bu konuda annelere de bilinç kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projenin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda geleceğin annelerine dokunabilmenin verdiği mutluluğu yaşıyorum. Projenin iyi yerlere gideceğinden hiç şüphem yok”diye bilgi verdi.